“Dentro la mente dell’autore”: martedì 16 una giornata per comprendere la violenza di genere nelle sue diverse prospettive

Parlare della violenza di genere entrando nella mente dell’autore seguendone le prospettive psicologiche, giuridiche e sociali. E’ questo l’obiettivo dell’evento di martedì 16 dicembre 2025 dal titolo “Dentro la mente dell’autore: prospettive psicologiche, giuridiche e sociali sulla violenza di genere”. L’appuntamento è presso la Sala conferenze della Regione Lazio in via Francesco Veccia, 23 a Frosinone dalle 8:30 alle 17:00.

Nel corso della giornata, che si inserisce all’interno dell’importante lavoro svolto dall’Azienda Sanitaria Locale sul tema della violenza di genere, sono previsti numerosi interventi. Esperti provenienti dai settori della psicologia, del diritto, dell’antropologia e dei servizi socio-sanitari – anche di altre realtà sanitarie – offriranno una panoramica sulle principali cornici teoriche, sui modelli culturali che influenzano i comportamenti violenti e sulle dinamiche relazionali che caratterizzano i contesti di abuso. Saranno affrontati anche i diversi approcci d’intervento, dal supporto ai maltrattanti ai servizi territoriali di tutela, evidenziando la necessità di un lavoro integrato tra professionisti e istituzioni. La giornata si concluderà con una tavola rotonda dedicata al confronto tra operatori e alla condivisione di buone pratiche.

L’iniziativa, sotto la guida scientifica della dr.ssa Antonella D’Ambrosi e della dr.ssa Clotilde Marinacci, è aperta a tutti ed è necessaria l’iscrizione con una mail all’indirizzo dsmpd.formazione@aslfrosinone.it. L’evento, inoltre, prevede il rilascio di crediti ECM per un massimo di 75 operatori.

La realizzazione dell’evento è resa possibile grazie all’importante sforzo dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone e del Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza e dei Dirigenti psicologi e degli operatori che hanno condotto i gruppi di trattamento degli autori di reato: Sonia Colatosti, Giovanna Ciavaglia, Serenella Gagliardi, Nicola De Rosa, Anna Maria Liberatore, Valeria Matteucci.