Dentro il carcere, il diritto alla salute non può restare fuori

UN GIORNO IN CARCERE. Quando tutti noi sentiamo parlare di carcere immaginiamo un mondo cosi lontano a cui si associano scene di molti film che abbiamo visto sugli schermi. Basta varcare quella soglia come ho fatto oggi in visita alla Casa Circondariale di Frosinone insieme a Valerio Novelli Consigliere Regione Lazio e al Garante dei Detenuti della Regione Lazio , per entrare in una realtà impegnativa dove ogni cosa che per noi è normalità in quei corridoi delle sezioni dei reparti del carcere, per loro diventa una conquista.
Aldilà degli sforzi e impegno della Direzione e degli operatori della Casa Circondariale ci sono problemi di sovraffollamento che supera il 150 per cento e tanti atavici che ancora non sono risolti.
Parlando con i detenuti la cosa piu grave che abbiamo rilevato è la mancanza di assistenza sanitaria all’ interno del carcere, poca strumentazione base, pochi farmaci, pochi infermieri (solo 10) che dovrebbero distribuire a 633 detenuti mattina e sera la terapia farmacologica: impossibile garantirla regolarmente a tutti per problemi di carenza personale infermieristico, quindi spesso la distribuzione salta o vieni differita di ore.
Il diritto alla Salute per tutti i cittadini da Art.32 della nostra Costituzione deve essere tutelato fuori come anche dentro gli Istituti Penitenziari.
Mi auguro che la ASL di Frosinone si impegni a trovare soluzioni adeguate per garantire una decenza di diritto alla Salute che sembra scomparsa in questo carcere.