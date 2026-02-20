Dentro il carcere, il diritto alla salute non può restare fuori

UN GIORNO IN CARCERE. Quando tutti noi sentiamo parlare di carcere immaginiamo un mondo cosi lontano a cui si associano scene di molti film che abbiamo visto sugli schermi. Basta varcare quella soglia come ho fatto oggi in visita alla Casa Circondariale di Frosinone insieme ae al Garante dei Detenuti della Regione Lazio , per entrare in una realtà impegnativa dove ogni cosa che per noi è normalità in quei corridoi delle sezioni dei reparti del carcere, per loro diventa una conquista.

Aldilà degli sforzi e impegno della Direzione e degli operatori della Casa Circondariale ci sono problemi di sovraffollamento che supera il 150 per cento e tanti atavici che ancora non sono risolti.

Parlando con i detenuti la cosa piu grave che abbiamo rilevato è la mancanza di assistenza sanitaria all’ interno del carcere, poca strumentazione base, pochi farmaci, pochi infermieri (solo 10) che dovrebbero distribuire a 633 detenuti mattina e sera la terapia farmacologica: impossibile garantirla regolarmente a tutti per problemi di carenza personale infermieristico, quindi spesso la distribuzione salta o vieni differita di ore.

Il diritto alla Salute per tutti i cittadini da Art.32 della nostra Costituzione deve essere tutelato fuori come anche dentro gli Istituti Penitenziari.

Mi auguro che la ASL di Frosinone si impegni a trovare soluzioni adeguate per garantire una decenza di diritto alla Salute che sembra scomparsa in questo carcere.