Dentro il bosco del WOOD il nuovo concerto del progetto VIVALDI DIRIGE VIVALDI

Ritornano a settembre i concerti musicali nel bosco del Wood Natural Bar e ritorna, a grande richiesta, ma con un repertorio allargato, il concerto “Vivaldi dirige Vivaldi”, in cui il Maestro Paolo Vivaldi, già direttore artistico della stagione musicale in corso, dirigerà l’Orchestra d’Archi I Solisti dell’Augusteo, con Alberto Mina in una “special guest” come violino solista. In repertorio una selezione musicale tratta da alcune composizioni di Antonio Vivaldi, tra cui “L’Autunno” (da “Le quattro stagioni”), e altre composizioni del periodo illustrate al pubblico in una formula di edu-tainment. A completare la performance sarà l’esecuzione di brani scritti da Paolo Vivaldi per alcune colonne sonore.

Il concerto si svolgerà domenica 12 settembre alle ore 20:30 (ingresso a partire dalle 19:45). I biglietti, il cui prezzo parte dai 15 Euro a seconda del settore, sono comprensivi di cocktail di benvenuto, appetizers della casa e parcheggio custodito nell’area interna dello spazio. Con l’occasione si potranno anche sperimentare gli speciali cocktail della casa e scegliere nella ricca selezione gastronomica (l’area di ristorazione sarà attiva a partire da fine performance; il concerto avrà una durata di un’ora circa).

Prevendite su Iticket.it o prenotando direttamente su info@woodnaturalbar.it

COMUNICATO STAMPA