Denise Pipitone è viva, la rivelazione dell’ex pm: “L’ho trovata”

«Ho la certezza che Denise Pipitone sia viva e l’ho individuata». A Storie Italiane l’ex pm Maria Angioni rilascia in diretta una dichiarazione ‘bomba’ che apre una nuova pista e riaccende le speranze. Angioni si è occupata in passato del caso e ha preso a cuore la vicenda della bambina scomparsa a Mazara Del Vallo 17 anni fa. Non essendo più incaricata ha continuato a indagare e ora ha portato nuovi elementi sul tavolo della procura e del legale di Piera Maggio. Denise sarebbe ormai una donna e avrebbe anche una figlia.Denise Pipitone, l’ex pm: «L’ho trovata». L’ex pm è sempre stata sicura che la bambina fosse sopravvissuta. In collegamento con la trasmissione condotta da Eleonora Daniele ha svelato di averla trovata e di temere ora per la sua sicurezza e il suo benessere emotivo. «L’unica cosa di cui ho paura è la perdita di serenità di un nucleo familiare. La prima cosa importante è preservare l’equilibrio psicofisico delle persone coinvolte.

Fonte Leggo – foto web

