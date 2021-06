Demos ad Alatri c’è e sostiene la candidatura a Sindaco di Fabio Di Fabio

Lo afferma Luigi Maccaro, coordinatore provinciale di Democrazia Solidale – DemoS, il partito di Paolo Ciani, Capogruppo alla Pisana e vice presidente della commissione Sanità che nei giorni scorsi ha fatto il punto con lo stesso Fabio Di Fabio, attuale viceSindaco di Alatri e Luca Fantini, Segretario provinciale del partito Democratico.

«Sono note a tutti – prosegue Maccaro – l’esperienza e le doti umane e politiche di un amministratore che saprà certamente innovare pur rimanendo nel solco della continuità. Si tratta di una scelta naturale fatta dal Partito Democratico alla quale DemoS aderisce convintamente e per questo metterà a disposizione tutte le energie necessarie affinché Di Fabio possa vincere le prossime elezioni».

Il coordinamento provinciale di Democrazia Solidale è al lavoro per dare il proprio contributo alla coalizione di centrosinistra: l’attenzione ai più fragili, le politiche giovanili, la collaborazione con il terzo settore, la cura per l’ambiente sono i punti cardinali della proposta politica di DemoS che ben si coniuga con il progetto amministrativo dell’attuale Assessore alle Politiche sociali del Comune di Alatri.

«Auspichiamo la costruzione di una coalizione che da un lato sia coerente con la maggioranza di centrosinistra che governa la Regione Lazio ma che al contempo sappia coinvolgere le migliori espressioni civiche del nostro territorio contraddistinte da persone e professionalità che hanno scelto di mettersi al servizio della politica, del bene comune, dei propri concittadini» aggiunge Luigi Maccaro, anche Assessore alla Coesione sociale del Comune di Cassino.

Nello stesso spirito di servizio e di appartenenza al centrosinistra, l’impegno di DemoS a Cassino, al fianco del Partito Democratico, ha permesso nel 2019 la vittoria schiacciante della coalizione guidata da Enzo Salera pur contro due coalizioni ben più numerose in termini di liste e di candidati ma bocciate dall’elettorato.

«Ora siamo in campo in molti dei Comuni della nostra Provincia – conclude Maccaro – per contribuire alla vittoria di un centrosinistra che abbia un’identità chiara e coerente oltre che aperta al contributo indispensabile della società civile organizzata».

Comunicato stampa Democrazia Solidale – DemoS Coordinamento provinciale di Frosinone