Demenze, screening gratuito lunedì 15 dicembre negli ospedali dell’Aquila e di Avezzano

In occasione della prima Giornata nazionale delle Demenze, promossa da SINdem, la Asl Abruzzo attiverà un Open Day di prevenzione aperto a tutta la popolazione. L’iniziativa, in programma lunedì 15 dicembre, si svolgerà dalle 9 alle 14 negli ospedali dell’Aquila e di Avezzano con accesso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

L’obiettivo è intercettare tempestivamente i sintomi precoci delle demenze attraverso test cognitivi mirati e valutazioni dei principali fattori di rischio, aumentando la consapevolezza su una patologia che colpisce soprattutto gli over 65.

Una prevenzione che può ridurre fino al 45% dei casi

Secondo gli specialisti, intervenire sui fattori di rischio modificabili può prevenire o ritardare fino al 45% dei casi di demenza. Tra i principali indicatori figurano ipertensione, colesterolo alto, diabete, obesità, fumo, alcol, sedentarietà, oltre a disturbi dell’umore, isolamento sociale, traumi cranici pregressi, esposizione all’inquinamento e problemi di vista e udito non trattati.

“La prevenzione resta la strategia più efficace per proteggere il cervello e mantenere una buona qualità di vita”, sottolinea il servizio di Neurologia diretto dalla prof.ssa Simona Sacco, in collaborazione con i reparti di Geriatria dell’Aquila e di Avezzano, guidati rispettivamente dalla dott.ssa Mariapia Iovenitti e dalla prof.ssa Clara Balsano.

Cosa prevede lo screening

Durante l’Open Day verranno somministrati brevi test cognitivi standardizzati, utili a valutare lo stato di salute mentale, insieme a una valutazione personalizzata dei fattori di rischio.

Particolare attenzione sarà riservata all’alimentazione, considerata una delle prime alleate nella prevenzione delle malattie neurodegenerative.

Sono inoltre previsti minicorsi psicoeducazionali dedicati ai caregiver, figure fondamentali nell’assistenza quotidiana dei pazienti.

Sedi e orari dello screening

Ospedale dell’Aquila

Neurologia – Ambulatorio e Poliambulatori, ore 9-14

Referente: dott.ssa Patrizia Sucapane

Psicologo: Francesco Iucci

Geriatria – Ambulatorio, Edificio Delta 7, III piano, ore 9-14

Referente: dott.ssa Mariapia Iovenitti

Psicologo: Francesco Iucci

Ospedale di Avezzano

Neurologia – Ambulatorio, III piano, ore 9-14

Referente: dott.ssa Catia Di Pasquale

Psicologa: Eleonora Di Pietro

Geriatria – Ambulatorio, III piano, ore 9-14

Referente: dott.ssa Stefania Patrizi

Correlati