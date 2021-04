Era sul suo deltaplano, quando in fase di atterraggio ha perso il controllo e si è schiantato a terra.La brutta disavventura è accaduta ad un 47enne ciociaro del capoluogo. Immediatamente soccorso è stato elitrasportato all’ospedale San Camillo di Roma. L’incidente è avvenuto domenica in località Cacciata a Valmontone. Sul posto anche le forze dell’ordine per la dinamica dell’incidente.

foto archivio