Delitto di Garlasco, spunta una nuova testimone: “Stefania Cappa era invidiosa di Chiara Poggi”

Una nuova testimonianza è stata depositata alla Procura di Pavia nell’ambito delle indagini riaperte sul delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. Secondo quanto riportato dall’Ansa, una donna di 48 anni si è presentata spontaneamente nei giorni scorsi, riferendo confidenze che avrebbe ricevuto anni fa da Stefania Cappa, cugina della vittima Chiara Poggi. La testimone ha raccontato che Cappa le avrebbe espresso sentimenti di ostilità nei confronti della cugina, affermando di “non essere affezionata a Chiara” e di “non avere particolare simpatia” per lei. Secondo la deposizione, sarebbero emerse frasi che denoterebbero invidia e rancore: “Adesso che è morta tutti a dire che è buona, brava, bella. Non è buona e non è bella

Correlati