Delibere sotto esame: Frosinone aspetta il verdetto

FROSINONE – La delicata vicenda istituzionale che sta interessando il Consiglio comunale di Frosinone approda al Ministero dell’Interno. La Prefettura ha infatti trasmesso ufficialmente gli atti al Viminale per ottenere un pronunciamento sulla legittimità delle delibere approvate nella seduta del 3 luglio, dopo le dimissioni del presidente del Consiglio e di due componenti dell’Ufficio di Presidenza.

Il caso ruota attorno all’interpretazione delle norme che regolano il funzionamento dell’assemblea civica. Secondo i dubbi sollevati da alcuni consiglieri comunali, l’organo avrebbe continuato a operare in una situazione di composizione non pienamente conforme alle disposizioni statutarie, rendendo necessario un chiarimento da parte del Ministero dell’Interno.

Nel frattempo, il Comune ha scelto di proseguire la propria attività amministrativa facendo riferimento al parere del professor Enrico Michetti, secondo il quale il Consiglio avrebbe potuto continuare a riunirsi anche in presenza di una composizione ridotta dell’Ufficio di Presidenza, rinviando la ricostituzione completa dell’organismo.

La questione, tuttavia, resta aperta. Il Viminale sarà chiamato a stabilire se le procedure adottate siano state pienamente legittime oppure se vi siano profili tali da incidere sulla validità delle deliberazioni approvate.

L’attesa per il pronunciamento del Ministero è ora altissima. Dal parere del Viminale dipenderanno non solo gli sviluppi della vicenda amministrativa, ma anche la tenuta politica della maggioranza guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli, già alle prese con un quadro consiliare particolarmente complesso. Una decisione destinata a fare chiarezza su una vicenda che, nelle ultime settimane, ha acceso un intenso confronto politico e istituzionale.

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