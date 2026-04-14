Deleghe Provincia di Frosinone, partita decisiva: Di Stefano arbitro tra ambizioni e nuovi equilibri politici

FROSINONE – La partita delle deleghe alla Provincia entra nel vivo e il presidente Luca Di Stefano tiene saldamente il pallino del gioco. Sono iniziati i confronti con i gruppi consiliari per comporre il mosaico delle competenze tra i 12 consiglieri, in un quadro politico profondamente cambiato dopo le elezioni dell’8 marzo.

Di Stefano è consapevole che trovare una sintesi non sarà semplice, ma sa anche che non esistono alternative: bisognerà mediare tra risultati elettorali, rapporti di forza e strategie politiche sempre più complesse.

Fratelli d’Italia spinge: “Ora contano i numeri”

Il dato politico più evidente è il sorpasso di Fratelli d’Italia sul Partito Democratico. Un cambio di scenario che pesa e che il presidente non potrà ignorare.

Il partito di maggioranza relativa schiera quattro consiglieri – Stefano D’Amore, Alessandro Cardinali, Simone Paris e Andrea Velardo – e punta dritto a deleghe di peso: viabilità ed edilizia scolastica su tutte, senza escludere patrimonio e trasporti.

Sul tavolo anche la richiesta della vicepresidenza, ruolo già ricoperto in passato da Cardinali, e la possibile partita sulla presidenza del Consiglio provinciale.

⚖️ Il PD riorganizza le strategie

I Dem, con tre consiglieri – Enzo Salera, Luigi Vittori e Luca Fardelli – si preparano a un confronto decisivo con Di Stefano, alla presenza del segretario provinciale Achille Migliorelli.

Non hanno più la maggioranza degli amministratori e questo cambia tutto: dalle deleghe alle prospettive future. Sullo sfondo resta anche il tema della prossima presidenza della Provincia, con Salera possibile candidato, anche se non manca chi, nel partito, valuterebbe un sostegno a un eventuale bis di Di Stefano in chiave trasversale.

Lega e altri gruppi: partita aperta

La Lega conferma i consiglieri Andrea Amata e Luca Zaccari, ma con il PNRR in scadenza al 30 giugno gli equilibri cambieranno inevitabilmente. Le deleghe precedenti potrebbero non essere riproposte e si apre una nuova fase di redistribuzione.

Attenzione anche agli altri protagonisti: Pasquale Cirillo per Forza Italia, Gianluca Quadrini per Progetto Futuro e Luigi Vacana per Provincia in Comune.

Vacana potrebbe restare alla cultura, Quadrini punta a ruoli istituzionali, mentre Forza Italia guarda con interesse a lavoro e formazione.

Un puzzle complesso tra deleghe e strategie

Sul tavolo restano numerose deleghe chiave: bilancio, istruzione, ambiente, pari opportunità, cultura, turismo, sport e digitalizzazione. Una distribuzione che dovrà tenere insieme equilibrio politico e funzionalità amministrativa.

Elezioni comunali alle porte: accelerazione inevitabile

A rendere tutto più urgente è il calendario: il 24 e 25 maggio si voterà in nove comuni della provincia – tra cui Pontecorvo, Boville Ernica e Cervaro. Le liste saranno presentate a breve e i partiti vogliono arrivare a quell’appuntamento con un assetto già definito.

La sintesi finale

Il tempo stringe, le ambizioni crescono e i rapporti di forza sono cambiati. Ma una cosa è certa: la regia resta nelle mani di Luca Di Stefano. Sarà lui a decidere tempi, equilibri e soprattutto il futuro assetto politico-amministrativo della Provincia di Frosinone.