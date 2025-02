Delega al servizio civile e agli affari generali. Il presidente del consiglio provinciale Quadrini augura buon lavoro al consigliere provinciale, Crescenzi

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini , esprime il proprio augurio di buon lavoro al Consigliere Provinciale Sergio Crescenzi, che ha la delega al servizio civile e agli affari generali dal Presidente della Provincia, Luca Di Stefano. Un passo fondamentale per il buon governo e il progresso del territorio.

“Le deleghe assegnate al Consigliere Crescenzi rappresentano una concreta opportunità di miglioramento per tutti i settori che influenzano quotidianamente la vita dei nostri cittadini”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale. “In un momento in cui il monitoraggio e la gestione dei vari ambiti provinciali sono più che mai essenziali, avere consiglieri attivi e pronti a lavorare con impegno è un segnale di vitalità e di trasparenza per l’intera provincia”.

Quadrini ha inoltre voluto ringraziare il Presidente della Provincia per il suo instancabile lavoro volto a garantire un governo locale attento e in grado di rispondere alle sfide quotidiane. “Ogni delega è un’occasione per contribuire al benessere della nostra comunità. È con questo spirito che abbiamo accolto con fiducia il Consigliere Crescenzi e a nome io e di tutto il consiglio provinciale auguro buon lavoro. Sono certo che, grazie al suo impegno e alla sua dedizione, continueremo a lavorare insieme per migliorare la nostra provincia. Perché ogni passo verso un lavoro condiviso e orientato al bene comune è una vittoria per tutti.”