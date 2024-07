Dehors, Palazzo: “Norma scaturita dal CDM favorisce investimento e sviluppo per turismo di qualità”

«Mi associo alle parole di apprezzamento e soddisfazione espresse dal capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive alla Camera, Gianluca Caramanna, in merito alla norma approvata dal Consiglio dei ministri di oggi che prevede un riordino strutturale in materia di dehors. Si tratta di un provvedimento molto atteso, nato proprio dalla proposta dello stesso Caramanna. Si gettano oggi le basi per una riforma del settore che punti al potenziamento dei servizi offerti dalle città, migliorando l’accoglienza e allo stesso tempo garantendo il decoro dei nostri centri”. Lo dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente e Sport, Elena Palazzo.

«In un momento di grande sviluppo turistico, come è quello che stiamo vivendo, che vede l’Italia, e in particolare il Lazio e Roma, tra le mete più gettonate, è doveroso sostenere al meglio questo asset importantissimo della nostra economia lavorando tutti insieme. Con un adeguato supporto legislativo – conclude l’assessore Palazzo – possiamo incentivare gli investimenti per un turismo di qualità e consentire maggiori risorse ai Comuni, generando nuove opportunità di lavoro e sviluppo per i territori».

