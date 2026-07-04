Dehors, Mastrangeli: “Una scelta per il futuro di Frosinone”

«L’approvazione all’unanimità della modifica al Regolamento dei dehors rappresenta una giornata importante per Frosinone e un motivo di grande soddisfazione per tutta l’Amministrazione comunale.

Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al Consiglio comunale che, con un voto unanime, ha dimostrato grande sensibilità e senso di responsabilità verso un provvedimento che guarda esclusivamente all’interesse della città. Quando maggioranza e opposizione riescono a condividere una scelta strategica per il bene della comunità, si offre ai cittadini un bellissimo esempio di buona politica.

Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento all’Assessore al Commercio Mario Grieco, all’Assessore al Centro Storico Rossella Testa, al Presidente della Commissione Attività Produttive Corrado Renzi e a tutti i componenti della Commissione Attività Produttive per il lavoro svolto con competenza, disponibilità e spirito di collaborazione. Il contributo di ciascuno è stato prezioso per giungere all’approvazione di un provvedimento atteso e importante per il futuro della nostra città.

Questa delibera nasce da una precisa visione amministrativa. Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo scelto di accompagnare la trasformazione urbana di Frosinone con misure capaci di sostenere concretamente il commercio, la ristorazione, gli investimenti privati e l’occupazione. Per noi lo sviluppo economico significa creare le condizioni affinché chi vuole investire trovi un Comune che non ostacola, ma accompagna; che non alza muri, ma costruisce opportunità.

Consentire agli esercizi che si affacciano su piazze e slarghi attraversati da una sede stradale di utilizzare spazi esterni con tavoli e sedie significa offrire nuove possibilità di crescita a tante attività economiche. Ma significa anche rendere finalmente appetibili locali che oggi sono chiusi o sfitti, favorendo nuove aperture, nuovi investimenti e, di conseguenza, nuovi posti di lavoro.

Una città viva è una città dove le piazze si riempiono di persone, dove le famiglie si incontrano, dove i giovani scelgono di fermarsi, dove il commercio cresce e gli spazi pubblici diventano luoghi di socialità e di relazione. È questa l’idea di città che stiamo costruendo giorno dopo giorno: una Frosinone moderna, dinamica, accogliente e capace di attrarre nuove energie.

Questa decisione si inserisce perfettamente nel percorso di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti con tanti interventi in ogni quartiere. Perché la riqualificazione non riguarda soltanto le opere pubbliche: significa anche creare le condizioni affinché l’iniziativa privata possa esprimere tutte le proprie potenzialità, generando ricchezza, occupazione e qualità della vita.

Sono convinto che gli effetti di questa scelta saranno presto visibili. Vedremo nuovi dehors, nuove attività, piazze più vissute e una città ancora più attrattiva per i cittadini, per i visitatori e per chi vorrà investire a Frosinone.

C’è un’immagine che sintetizza perfettamente il senso di questo provvedimento e il modo in cui intendiamo amministrare la nostra città: una serranda che si rialza non è soltanto un’attività che apre. È una luce che si riaccende sulla città, è lavoro che nasce, è fiducia che ritorna. Ed è esattamente questa la Frosinone che vogliamo continuare a costruire, insieme ai nostri cittadini e a chi ogni giorno sceglie di investire nel futuro della nostra comunità.»

Riccardo Mastrangeli – Sindaco