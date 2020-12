DEFR, M5S Lazio: “Nel documento inserite anche nostre proposte”

“Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023, approvato ieri in Commissione Bilancio, si avvarrà di numerose nostre proposte, avanzate con una serie di emendamenti votati favorevolmente. Abbiamo voluto dare la giusta importanza ai temi a noi più cari e che da sempre contraddistinguono la nostra politica, come la giusta valorizzazione della Sanità territoriale, una maggiore spinta verso lo sviluppo sostenibile, l’implementazione dei sistemi di welfare e della digitalizzazione, senza tralasciare le infrastrutture, la promozione della cultura e del turismo di prossimità e la tutela degli animali.

Tra i vari emendamenti approvati: digitalizzazione della scelta e/o del cambio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, istituzione del fascicolo sanitario elettronico, completamento della funzionalità e dell’operatività del registro tumori e approvazione di un Piano oncologico regionale, individuazione di figure assistenziali di riferimento per persone con disabilità intellettivo-relazionale non collaboranti e/o non autosufficienti e monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali, delle attività di ricovero, dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali in ambito cardio-vascolare ed oncologico, delle prestazioni ambulatoriali erogate in intramoenia, con inclusione di tutte le agende nel sistema CUP e presenza sui siti delle Aziende Sanitarie di sezioni dedicate ai tempi ed alle liste di attesa.

Convinti che ogni programmazione non debba mai perdere di vista lo sviluppo sostenibile, tra le altre cose, abbiamo chiesto, nelle riconversioni aziendali, lo sviluppo del riciclo di materia prima seconda derivante dalla raccolta differenziata, riuso dell’obsolescenza, realizzazione di packaging sostenibili e riutilizzabili come nel caso della filiera della canapa e l’aumento del capitale arboreo sia nei centri urbani che nelle periferie, nonché misure per la salvaguardia dei sistemi forestali, per contrastare il dissesto idrogeologico rivolto, anche, alla ricostruzione e/o ricettivazione socio- economica delle aree alluvionate e l’aggiornamento del piano delle acque e una legge per la governance degli ATO.

E poi, ancora: abbattimento delle barriere architettoniche nelle stazioni delle linee ferroviarie regionali, messa in sicurezza di ponti, viadotti e sottopassi, realizzazione del nodo d’interscambio ed ammodernamento della Stazione Pomezia-Santa Palomba, approvazione delle norme sul governo del territorio e creazione del Testo Unico Urbanistica.

Infine, uno studio della fattibilità economica del progetto denominato “La città dei bambini” e, ampliamento della dotazione hardware e software, compresa la formazione dei docenti, per la Didattica a Distanza, contributi per le scuole regionali di lingua e cultura italiana e il coinvolgimento degli enti territoriali, delle università e dei privati sulla base di avvisi pubblici in cui i progetti verranno selezionati, nella valorizzazione del patrimonio culturale della regione.

E abbiamo pensato anche ai nostri animali d’affezione chiedendo la realizzazione dei parchi canili pubblici e l’elaborazione del testo unico per la tutela degli animali d’affezione.

Il Documento di Economia e Finanza Regionale è il più importante strumento di programmazione finanziaria della regione che definisce l’attività di governo per i prossimi due anni, essere riusciti, benché come forza di opposizione, ad inserire al suo interno anche la nostra visione di programmazione della spesa pubblica è per noi un risultato di cui non possiamo che essere soddisfatti”.

Così in una nota il Gruppo consiliare M5S alla Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA