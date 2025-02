Decreto Milleproroghe: cosa cambia per la Provincia di Frosinone e il futuro di Luca Di Stefano

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

La Camera ha dato il via libera definitivo al decreto Milleproroghe con 165 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento diventa ora legge e entrerà in vigore non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tra le numerose misure presenti nel decreto, una delle più rilevanti per la Provincia di Frosinone riguarda la modifica alla normativa sull’elezione dei presidenti di provincia. Il governo, ponendo la fiducia sul provvedimento, ha introdotto una deroga significativa alla legge Delrio (n. 56/2014), prorogando l’eccezione sia per il 2025 che per il 2026. La deroga riguarda il limite dei 18 mesi di mandato residuo da sindaco per candidarsi alla presidenza della provincia.

Luca Di Stefano verso il secondo mandato

Questa modifica apre la strada a un possibile secondo mandato per Luca Di Stefano, attuale presidente della Provincia di Frosinone e sindaco di Sora. Le elezioni provinciali sono previste per dicembre 2026, quando a Di Stefano rimarranno meno di 18 mesi come sindaco. Con la precedente normativa, questa condizione gli avrebbe impedito di ricandidarsi. Tuttavia, grazie alla deroga introdotta dal decreto 1.000 proroghe, questo ostacolo è stato rimosso.

Luca Di Stefano, già vincitore delle elezioni provinciali dopo due mandati di Antonio Pompeo, potrebbe quindi consolidare la sua leadership nel territorio.

Elezioni provinciali: quale futuro?

Nonostante la proroga delle attuali norme, il dibattito sul ritorno all’elezione diretta del presidente e dei consiglieri provinciali è ancora aperto. Lega e Forza Italia stanno spingendo per accelerare su questa riforma, ma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che eventuali modifiche dovranno attendere almeno fino alla manovra economica del 2026.

La legge Delrio, in vigore dal 2014, ha trasformato le elezioni provinciali in consultazioni di secondo livello, riservate a sindaci e consiglieri comunali. Da allora, nella Provincia di Frosinone si è votato tre volte: due mandati di Antonio Pompeo e uno di Luca Di Stefano.

Con il nuovo quadro normativo, la politica provinciale si prepara quindi a vivere anni di transizione, tra possibili riforme e conferme degli attuali equilibri.

L’evoluzione della situazione verrà seguita da vicino, considerando l’impatto diretto che queste decisioni avranno sulla governance del territorio e sulle strategie politiche locali.