Debutto incoraggiante per Beatrice Scarafone al Trofeo Fagioli

Beatrice dimostra ancora una volta di avere un buon piede,ma come si dice in questi casi buon sangue non mente.

Traiettorie perfette e miglioramento del tempo ad ogni salita che dire continua così.

Abbiamo sentito Beatrice nel dopo gara:

Il mio debutto alla mia prima cronoscalata, e la mia prima Gubbio Ceca Trofeo Luigi Fagioli è stato semplicemente stupendo.

Un’altro sogno che si avvera vedere il traguardo di gubbio, migliorando il mio cronometro salita dopo salita, un’emozione unica.

Un mega ringraziamento particolare ed enorme va a Papá e Mamma che mi hanno permesso di fare questa grande esperienza nel mondo delle salite.

Ringrazio il mio fidanzato che mi ha supportato per tutto il weekend,

Ringrazio la scuderia Vimotorsport ASD che mi ha accompagnato in questa esperienza

E Ringrazio tutti coloro che hanno fatto il tifo a bordo strada ad ogni prova eravate veramente tantissimi.

Grazie infinite a tutti, in particolare modo hai miei genitori che mi hanno permesso di gareggiare in questa splendida competizione.

Spero di risalire presto in macchina.

Comunicato stampa Drcsportmanagement.it