De Angelis: “Pronto a far conoscere al giornalista Merlo la Ciociaria e le sue delizie”

Non posso accompagnare il giornalista Francesco Merlo tra abbazie e centri storici, valli meravigliose e sentieri innevati della nostra bella terra. Non vorrei io guidarlo tra gli affreschi della cripta di Anagni o fargli da Cicerone nella patria del grande oratore. O magari condurlo tra chiese e palazzi che hanno visto nascere il pensiero di San Tommaso o di Tommaso Landolfi.

Tutto questo lo lascio alle nostre guide. Attente e preparate.

Come lascio a ristoratori eccellenti e raffinati produttori il gusto di fargli scoprire sapori ineguagliabili.

Umilmente mi metto a disposizione, come presidente del Consorzio Industriale, per fargli apprezzare il nostro eccezionale distretto aerospaziale, l’automotive al passo con i tempi o il distretto farmaceutico, sempre più all’avanguardia e in pole position per produrre i vaccini in grado di salvare vite umane.

La Ciociaria è anche questo. E tutti noi, ognuno per la sua parte, siamo pronti a fargliela conoscere ed apprezzare.

