De Angelis: “Le Primarie del Partito Democratico per la segreteria regionale sono state un successo”

Mi piace intanto sottolineare la partecipazione straordinaria, con quasi 11.000 votanti nella sola provincia di Frosinone e oltre 55.000 in tutto il Lazio. Questa è la conferma che il Partito Democratico c’è ed il suo popolo ha voglia di esserci. Un popolo di persone che si è recato al voto e decine di militanti che hanno messo a disposizione tempo ed energie per consentire la bellissima partecipazione in occasione delle Primarie.

Nella prima domenica di bel tempo, e con il rischio di vedere i seggi vuoti, abbiamo invece avuto una risposta incredibile.

Altrettanto straordinario il risultato di Rete Democratica, a testimonianza del grande lavoro svolto in questi anni sul territorio.

Rete Democratica si impone infatti con il 65 per cento dei voti in provincia di Frosinone, ed è la percentuale più alta di tutta la regione.

Era già accaduto al PD nelle ultime consultazioni regionali, quando in Ciociaria avevamo sfiorato il 24 per cento.

In queste elezioni abbiamo voluto portare il nostro contributo di idee e di progetti e le persone ci hanno premiato. E come abbiamo già sottolineato al momento della sua presentazione, Rete Democratica andrà oltre queste consultazioni per la segreteria regionale, garantendo pluralismo ed unità e dimostrando di essere sempre di più una comunità.

L’abbiamo fortemente voluta e i risultati ci hanno dato ragione.

Come detto, Rete Democratica è la prima lista in tutto il Lazio, con il 29% dei voti. Oltre ad essere prima a Roma, a Latina e a Frosinone, dove si è registrato il miglior dato in assoluto con il 65,5%.

Il mio risultato personale, con 4187 voti, è strepitoso e mi fa sentire orgoglioso. Di questo voglio ringraziare tutti gli elettori. Uno ad uno.

Un grazie particolare a tutti i candidati, al segretario della federazione, Luca Fantini, a tutti i segretari di circolo e ad ogni singolo militante che ha dedicato il suo impegno per l’organizzazione di queste Primarie.

Ma l’augurio più grande voglio rivolgerlo al nostro nuovo segretario regionale, Daniele Leodori. A lui il compito di guidare il nostro partito, che deve tornare essere alternativa autorevole e concreta al centrodestra”.

Così Francesco De Angelis, capolista di Rete Democratica, sul risultato delle Primarie per la segreteria regionale del Partito Democratico.

COMUNICATO STAMPA