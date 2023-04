De Angelis: “La morte di Augello una grave perdita per l’intero Paese”

“Si è spento oggi il senatore Andrea Augello.

Al di là delle differenze politiche, con Andrea c’è stato sempre un rapporto di sincera stima reciproca e di grande collaborazione, a testimonianza di come i rapporti di amicizia vadano al di là degli steccati.

Con lui ho vissuto una splendida stagione politica ed istituzionale alla Regione Lazio.

La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il territorio e per l’intero Paese.

A sua moglie Roberta Angelilli e alla sua famiglia il mio abbraccio più affettuoso”.

Così, in una nota, il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis.

COMUNICATO STAMPA