De Angelis: «Complimenti e auguri alla nostra nuova segretaria Elly Schlein

Ora al lavoro tutti insieme per un Pd che sappia dare risposte concrete»

«Le primarie del Partito Democratico hanno dimostrato che non è vero che il popolo della sinistra non esiste più.

C’è, è vivo ed ha una grande voglia di dire la sua con delle primarie vere, combattute e che vedevano contrapporsi due persone che sintetizzano al meglio i valori e gli ideali della sinistra.

È stata una bella giornata per la democrazia.

A Frosinone si è imposto Stefano Bonaccini, ma in Italia ha vinto Elly Schlein. Un voto con il quale è stata riconosciuta la forza della proposta di Elly Schlein, vista sicuramente come una donna in grado di portare una ventata di freschezza in un partito che aveva bisogno di novità e di cambiamento.

E una donna alla guida del Partito Democratico è un bel segnale per il Paese.

Complimenti e tanti auguri di buon lavoro alla nostra nuova segretaria.

Ora al lavoro tutti insieme, come ha tra l’altro giustamente affermato Stefano Bonaccini, per ricostruire un Partito Democratico e un centrosinistra forte, competitivo, che torni a vincere e che sia in grado di dare risposte concrete alle persone!».

Così, in una nota, Francesco De Angelis.

COMUNICATO STAMPA