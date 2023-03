Davide scomparso da due giorni: «Licenziato dopo vent’anni, non usciva più di casa»

«Chiuso in casa, licenziato dopo 20 anni, ha bisogno di aiuto» è il grido d’allarme che lancia Valeria a Chi l’ha visto per l’ex marito Davide, scomparso due giorni fa da Genova, dove viveva con la madre. «La mamma verso il pomeriggio mi ha contattata perchè si è allarmata. Era da un po’ di mesi che il figlio non usciva più di casa se non per commissioni veloci» racconta al telefono. In collegamento telefonico, Valeria racconta la dinamica alla conduttrice Federica Sciarelli: «E’ uscito lunedì mattina senza cellulare e senza occhiali da vista, aveva un disturbo bipolare». Faceva il gruista al porto Davide, era in una situazione difficile psicologicamente parlando e la preoccupazione dei parenti è alta. «Sappiamo se ha con sè dei soldi?» chiede la conduttrice, e Valeria risponde: «La madre mi ha detto che con sè aveva 30, 40 euro». Quando è uscito di casa, continua l’amica al cellulare, aveva un paio di jeans, scarpe nere e piumino sul blu. (LEGGO)

Correlati