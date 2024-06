Davide Lo Surdo è immortale nella storia. Celebrato nei musei e nei libri

Una chitarra usata da Davide Lo Surdo durante il suo recente tour cubano, è esposta per sempre al Museo Nazionale della Musica all’Avana. La cerimonia di esposizione della chitarra si è svolta il 15 Maggio presso il Museo Nazionale dove lo strumento è stato conferito alla Direttrice del Museo Sonia Pérez Cassola per essere immediatamente esposto in teca. Prima dell’esposizione permanente, il chitarrista più veloce della storia della musica secondo Rolling Stone Magazine, ha tenuto anche un mini evento eseguendo alcuni brani. Lo Surdo ha utilizzato questa chitarra anche durante il concerto del 12 Maggio presso il Teatro Nazionale dove si è esibito con l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Cuba. Questa chitarra diventa la seconda di Lo Surdo ad essere inclusa nei musei. La sua chitarra signature, la DLS1 model, si trova già nella collezione permanente del museo di strumenti storici “Sigal”, dove sono conservati anche strumenti suonati da Wolfgang Amadeus Mozart e Fryderyk Chopin. Lo Surdo è stato anche inserito in un libro di storia della musica intitolato “Rock Memories 2”, scritto da Maurizio Baiata, insieme ai Beatles, Pink Floyd e Jimi Hendrix.

COMUNICATO STAMPA