Davide Frecentese nominato Responsabile Nazionale aree rurali, politiche ambientali e transizione ecologica

Nuova nomina per il partito Evoluzione e Libertà: il Segretario Nazionale Giuseppe Basile e il Presidente Mirko Greco hanno affidato a Davide Frecentese la guida del dipartimento nazionale dedicato alle aree rurali, all’ambiente e alla transizione ecologica. Con questa nomina, il partito rafforza la propria azione politica su temi cruciali, puntando a una gestione del territorio sempre più sostenibile e innovativa.

Accogliendo l’incarico con grande determinazione, Davide Frecentese ha così commentato:

Rivolgo un sentito ringraziamento al Presidente Mirko Greco e al Segretario Nazionale Giuseppe Basile per la fiducia accordatami. Condivido con entusiasmo questo progetto volto all’innovazione e allo sviluppo, con l’obiettivo prioritario di offrire risposte concrete ai cittadini e di costruire un legame sempre più solido e vicino alle esigenze del territorio.