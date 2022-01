David Sassoli ricoverato per complicanze al sistema immunitario: «In ospedale dal 26 dicembre»

David Sassoli, europarlamentare Pd e presidente del Parlamento europeo, è ricoverato in ospedale. A dare la notizia è il suo portavoce Roberto Cuillo, che fa sapere che «il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia». «Tale ricovero – si legge nella nota – si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente dell’europarlamento è cancellata».È la seconda volta in pochi mesi che per Sassoli si rende necessario il ricovero in ospedale. Il 15 settembre scorso il presidente del Parlamento Ue era stato infatti ospedalizzato a Strasburgo a causa di una polmonite. Sassoli era stato dimesso dopo una settimana ed era rientrato per curarsi presiedendo da remoto le riunioni del Parlamento per l’intero mese di ottobre e tornando a presiedere in persona una plenaria solo alla fine di novembre. «Ho avuto una polmonite molto cattiva», erano state le parole di Sassoli al suo rientro in Aula. La prossima assemblea plenaria a Strasburgo si terrà la prossima settimana e se Sassoli verrà dimesso sarà l’ultima presieduta dall’esponente italiano dei Socialdemocratici visto che a breve il Parlamento europeo eleggerà il suo nuovo presidente.

Gli auguri bipartisan per una «pronta guarigione»

«Al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che si trova in ospedale dal 26 dicembre per un aggravamento del suo stato di salute, rivolgiamo un pensiero affettuoso e facciamo gli auguri di pronta guarigione. Lo aspettiamo al Parlamento europeo per continuare a lottare insieme per un’Europa più giusta, più equa e più solidale». Lo comunica la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo.«Io sto bene, sono reduce dal Covid. Da sabato sono negativo, però purtroppo non sta bene l’amico David Sassoli, ricoverato in clinica. Gli invio un abbraccio affettoso, in bocca al lupo David». Il vicepresidente di FI ed europarlamentare Antonio Tajani, ha voluto aprire con questo messaggio indirizzato al presidente del Parlamento europeo un suo intervento su Corriere.it.«#ForzaDavid». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, mandando con un hashtag il suo sostegno al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, ricoverato in ospedale.«Auguri e un abbraccio a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo del quale abbiamo apprezzato passione ed equilibrio. Caro David, ti aspettiamo presto in Aula». Lo scrive su Twitter il presidente di Fi, Silvio Berlusconi. (leggo)