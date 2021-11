D’avelli e Martelletta al Trofeo di Natale (Karting)

In questo fine settimana è in programma il primo dei due appuntamenti del Trofeo di Natale. Il primo round si svolgerà sulla Pista di Artena.La nostra Agenzia per l’occasione seguirà due piloti che in questa stagione si sono fatti notare, Gianmarco Martelletta driver di Sezze-Lt (Am Motorsport) vincitore del Campionato Regionale Karting CLUB Lazio e il Vice Campione il giovanissimo Benedetto D’avelli di Ceccano-Fr (Turrizianiracing). Per entrambi l’ultima gara disputata la Finale Della Coppa Italia Aci Karting a Corridonia- Mc con alterna fortuna Gianmarco ha conquistato il 3° gradino del podio, Benedetto vittima di un contatto che li ha sconvolto il risultato finale. Il secondo appuntamento tra un mese circa si svolgerà sul Circuito Valle del Liri.

Comunicato stampa