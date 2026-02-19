Daspo urbano per un 19enne di Roccasecca: un anno di divieto di accesso ai locali pubblici

I Carabinieri della Stazione di Roccasecca hanno notificato un Daspo urbano – che dispone il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento – nei confronti di un 19enne del posto, emesso dal Questore di Frosinone a seguito della proposta avanzata dall’Arma e della successiva istruttoria della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato.

Il provvedimento trae origine da ripetuti comportamenti molesti e intemperanti posti in essere dal giovane nei pressi di esercizi pubblici del centro cittadino, condotte che hanno generato situazioni di turbativa per la tranquillità e la sicurezza urbana, rendendo necessaria l’adozione della misura di prevenzione.

Al giovane è vietato, per la durata di un anno, l’accesso – dalle ore 15:00 alle ore 06:00 di tutti i giorni – ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento presenti nel Comune di Roccasecca.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione volte a garantire maggiore sicurezza e serenità nel centro cittadino, a tutela dell’ordine pubblico e della collettività.