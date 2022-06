Danza orientale, serate di musica e un libro per bambini al Bosco nel week-end

Al Bosco di Paliano, tra Roma e Caserta, un fine settimana denso di eventi per tutte le età



Sarà il fine settimana della danza orientale, della musica al tramonto e della cacio e pepe al Bosco di Paliano. Nell’oasi inserita nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli si preannuncia un fine settimana pieno di attività per chi cerca un po’ di fresco fuori dai centri urbani come Roma, Napoli, Caserta e Frosinone.

A pochi minuti dal MagicLand e dall’Outlet di Valmontone, su via Palianese sud, tra Colleferro e Paliano, il querceto secolare è il luogo in cui trovare ombra, attività per bambini, aree barbecue attrezzate e momenti di svago organizzato.

Sabato prossimo, 2 luglio, sarà il giorno dei laboratori di apicoltura, dell’avvicinamento alla falconeria, dei centri estivi e della cucina della tradizione con la pasta cacio e pepe. E al tramonto, aperitivo con cena e musica live sotto i cerri centenari. Si esibirà il duo composto da Simona Rizzi alla voce e Stefano Ciuffi alla chitarra. Il repertorio (italiano e internazionale) spazia dal pop al soul, dal blues al funk: generi che vengono contaminati rendendo il sound molto personale.

racconto animato delle sue storie. All’incontro seguirà un laboratorio creativo per bambini. Durante la giornata anche una dimostrazione didattica di falconeria oltre alle attività più gettonate del Bosco: il tiro con l’arco, le passeggiate a cavallo e altri attività.

Vario e interessante anche il programma di domenica. Alle 12 uno spettacolo gratuito di magia per i bambini, con il Mago Dadà. Durante la giornata, chi vorrà avvicinarsi alla Danza Orientale lo potrà fare con delle lezioni che inizieranno alle 11.30 e alle 16. Subito dopo pranzo, un appuntamento è dedicato ai bambini, con la presentazione del libro "Le sorelle Ti – Storie di sole, zucchero e colori", di Morena Mancinelli e il racconto animato delle sue storie. All'incontro seguirà un laboratorio creativo per bambini. Durante la giornata anche una dimostrazione didattica di falconeria oltre alle attività più gettonate del Bosco: il tiro con l'arco, le passeggiate a cavallo e altri attività.

Per informazioni è possibile collegarsi al sito ilboscodipaliano.it . Il Bosco si trova nella provincia di Frosinone, nel territorio di Paliano, su via Palianese, a tre chilometri dall'uscita autostradale di Colleferro della Roma-Napoli.

