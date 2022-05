Danza e teatro dialogano al Fellini di Pontinia, lo spettacolo “Una canzone infinita” andrà in scena il 7 maggio

La “Nuova stagione” del Teatro Fellini di Pontinia realizzata in

collaborazione con ATCL, Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto

da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, del comune di Pontinia

e il patrocinio della Provincia di Latina propone un nuovo interessante

appuntamento, in cartellone, sabato 7 maggio, alle ore 21, il sipario si

aprirà sullo spettacolo “Una canzone infinita” di e con Maria Carpaneto

e Davide Gorla.

“Una canzone infinita” ispirato al romanzo: “Victor Jara, un canto

inconcluso di Joan Jara” è un progetto che si sviluppa metaforicamente e

concretamente su diversi piani di incontro: è l’incontro tra due

protagonisti della storia cilena degli anni ’60 e ’70, Joan Turner, una

danzatrice coreografa di origine inglese e Il cantautore Victor Jara,

suo compagno di vita; è la relazione tra “Il Tavolo verde” di Kurt

Jooss, coreografia che narra gli orrori della guerra e il golpe di

Pinochet; è l’incontro tra un attore e una danzatrice; è l’urgenza di

voler di far conoscere questo momento storico fondamentale non solo per

il Cile ma per la coscienza di tutti, attraverso la memoria di Joan. Una

scommessa di scambio di ruoli che dà vita ad un linguaggio sperimentale

in cui danza e teatro dialogano nell’intento di creare ponti tra la

storia e il presente, attraverso la creazione di un clima di tensione

tragicomica che contraddistingue anche l’epoca in cui viviamo. Lo

spettacolo è una nuova produzione della compagnia Odemà e

dell’Associazione Mowlab/Il Filo di Paglia, prodotta con il contributo

del Teatro della Contraddizione.

Maria Carpaneto nelle sue note di regia sottolinea :<< Un percorso

artistico che si sviluppa veramente in forma ibrida, un incontro tra una

danzatrice e coreografa ed un regista e attore che si prendono un tempo

lungo per far incontrare e dialogare le loro discipline, fondendole in

un linguaggio essenziale. “Perché io sono danzatrice e coreografa e

Davide un attore, regista, drammaturgo; perché Joan è una danzatrice,

coreografa e Victor un attore, cantante, regista e drammaturgo. Una

affinità di intenzione che esula da un linguaggio riconosciuto e

convenzionale, una vera e propria ricerca”. Una scommessa di chi fa cosa

tra danza e teatro d’attore, cercando di unirsi nell’intento non solo di

narrare ma di vivere e far vivere soprattutto momenti profondi,

drammatici e leggeri allo stesso tempo. Come dice Victor in una delle

sue canzoni: la vita è eterna in 5 minuti. Questo percorso di ricerca

riduce l’uso della parola all’essenziale e lascia che sia il gesto a

raccontare e sviluppare la trama di una storia coinvolgente, ed è

proprio qui che danza e recitazione trovano il loro punto di incontro.

Abbiamo scelto di lavorare con le maschere, per ricreare l’originalità

de Il Tavolo Verde di Jooss, pioniere della danza essenziale e

restituire, grottesca e terrificante, la disumanizzazione di chi

gestisce il potere. La nostra ricerca si propone di legare insieme in

uno stesso contesto e contenuto l’azione teatrale e la danza. La nuova

danza, nata ormai da oltre un secolo, rimane per molti versi ancora

sconosciuta, ma una cosa è oramai ad essa riconosciuta: ha la capacità

di fare vedere l’Invisibile, un’esperienza reale che si offre attraverso

un’esperienza immaginaria>>.

Prima dello spettacolo, un nuovo appuntamento con Effetti Collaterali,

il percorso di incontri di formazione del pubblico organizzato dal

centro di formazione Clap in collaborazione con il Teatro Fellini.

A partire dalle 19,30 nel foyer della galleria del teatro Anna Eugenia

Morini e Leonardo Majocchi dialogheranno sui concetti di

paz-musica-teatro in contrapposizione a violenza-potere-guerra; di

infinito, come continuità della lotta e sui nomi protagonisti della

storia raccontata da questo spettacolo, non così nota, purtroppo, e che

va ricordata.

Crediti: da un’idea di: Maria Carpaneto – di e con: Maria Carpaneto e

Davide Gorla – scene e costumi: Lucia Lapolla – luci: Fabio Brusadin

drammaturgia: Davide Gorla – coreografie e movimenti di scena: Maria

Carpaneto Musiche e design musicale Massimo Marcer contributi video

Marco Maccaferri

Spettacolo adatto a tutti

Durata: 50 minuti – atto unico

