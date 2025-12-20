Danilo Scenna Nuovo Presidente di Ciociaria Naturale, le congratulazioni di Pittiglio

L’Associazione Ciociaria Naturale annuncia il cambio alla guida dell’organizzazione: Danilo Scenna è stato eletto Presidente all’unanimità, succedendo ad Amedeo Iafrati.

Fondata nel 2022, Ciociaria Naturale riunisce le cantine della provincia di Frosinone che condividono un approccio artigianale alla viticoltura, basato su fermentazioni spontanee, rispetto dell’ambiente e pratiche agricole sostenibili, con particolare attenzione alla valorizzazione dei vitigni autoctoni e dell’identità territoriale.

“È un onore guidare un’associazione che rappresenta la viticoltura naturale della nostra provincia – dichiara Danilo Scenna –. Continueremo a promuovere una rete aperta e collaborativa, pratiche sostenibili e vini autentici, rafforzando la conoscenza delle produzioni locali anche a livello internazionale”.

L’associazione conta attualmente dieci cantine associate distribuite sull’intero territorio della provincia di Frosinone.

In occasione della nomina, il vicepresidente della Provincia di Frosinone, Enrico Pittiglio, ha espresso le proprie “congratulazioni al nuovo Presidente”, formulando i migliori auguri di buon lavoro e sottolineando “il valore dell’associazione nella promozione di un’agricoltura sostenibile e dell’identità vitivinicola del territorio. Succede – conclude Pittiglio – ad Amedeo Iafrati, che voglio ringraziare per l’importante lavoro svolto alla presidenza durante il suo mandato”.

In foto 32 a sinistra Scenna, a dx l’ex presidente Iafrati