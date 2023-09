Daniele Parravano a Magione si porta in testa al campionato

Si è svolta ieri domenica 3 settembre la quinta e penultima prova del CIV Classic in particolare la categoria lightwin 650 che ha visto il team Parravano corse impegnato in gara con il suo primo portacolori Daniele Parravano. Il pilota arpinate dopo un Sabato di qualifica non al meglio, scattava in gara dall’ottava casella e fin dai primi metri con una fulminea partenza dopo poche curve si consolidava in seconda posizione seguendo il pilota locale Bulai. All’ultimo giro Parravano sofferente per un dolore all’avambraccio destro andava lungo in una staccata e veniva superato dal brillante Dos Santos chiudendo sotto la bandiera a scacchi in terza posizione dopo una gara entusiasmante. Antonio di Carlo Team manager in compagnia di un soddisfattissimo Paolo Girotti di Bimota classic parts ha così commentato:<<ci tengo prima di tutto a ringraziare Paolo per la sua presenza qui con noi, i 50 anni di Bimota coincidono con un anno di distanza da quando abbiamo presentato la nostra db4 Tribute,oltre al terzo posto di oggi ci prendiamo anche il primo posto nella classifica generale del campionato e visto il ritiro di Sciacca Melli ci presenteremo all’ ultimo appuntamento di Misano di metà ottobre per giocarcela fino alla fine.Grande prova del nostro Daniele e un ringraziamento va a tutti i componenti del team in particolare al nostro meccanico Andrea Cianfarani per l’ottimo lavoro svolto nei box>>.

