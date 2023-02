Daniele Maura: “Sanità, la ‘rivoluzione’ è in arrivo”

I nostri impegni: digitalizzazione in 100 giorni e abbattimento delle liste di attesa in dodici mesi.

Francesco Rocca è stato chiaro: il sistema è a pezzi, va cambiato tutto.

Digitalizzare l’intero sistema sanitario laziale nei primi 100 giorni e poi, nei primi 12 mesi del mandato, abbattere drasticamente le liste di attesa. Sono questi i due principali impegni in tema di sanità assunti domenica alle “Fornaci” dal nostro candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca.

La sanità, questa sanità che i dieci anni di amministrazione del centrosinistra e di D’Amato in particolare hanno ridotto a brandelli, non sarà più la stessa: il cambiamento sarà radicale. Una vera rivoluzione e, sempre citando Rocca, “niente sarà più come prima”.

I programmi, le idee e gli uomini giusti ci sono: dopo il 13 febbraio, dopo aver vinto le elezioni regionali, ci metteremo subito al lavoro per trasformare in azioni concrete i progetti che abbiamo già elaborato.

I nostri concittadini, di tutto il Lazio ma in particolare della Ciociaria, non saranno più costretti a fare i conti con un sistema sanitario che li obbliga, ogni giorno, a subire mille disagi, a faticosi e costosi “viaggi della speranza”, a dover a volte addirittura rinunciare a curarsi. No, “niente sarà più come prima”. La rivoluzione della sanità è dietro l’angolo.

COMUNICATO STAMPA