Daniele Maura: “Sanità a brandelli, ambulanze bloccate nella notte allo Spaziani di Frosinone”

Mancanza di posti letto e carenza di medici nel pronto soccorso dell’ospedale “Spaziani” di Frosinone: un mix esplosivo che, nella notte fra lunedì e martedì, ha provocato l’ennesimo black out con il fermo di oltre 10 ambulanze costrette ad interrompere per ore il loro indispensabile servizio.

E’ infatti accaduto che la struttura di emergenza del Capoluogo (ma analoghe criticità si registrano anche negli altri nosocomi di Alatri, Cassino e Sora) non è stata in grado di prendere in carico i pazienti arrivati in ambulanza e che quindi sono dovuti rimanere sulle barelle in attesa di un posto letto. Di conseguenza, i mezzi di soccorso sono rimasti bloccati a lungo, in alcuni casi per tutta la notte, senza poter più rispondere alle chiamate di soccorso.

I parenti dei pazienti in attesa di un ricovero hanno quindi tempestato di telefonate il 112 e il 113 richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine al fine di assicurare un posto e cure adeguate ai propri congiunti.

Una situazione assurda e incivile, che conferma quanto la sanità provinciale e regionale siano state devastare da 10 anni di gestione-Zingaretti. Un quadro molto negativo, che appena un mese fa è stato denunciato anche dal Tg satirico “Striscia la Notizia”, rispetto al quale poco o nulla ha fatto la Asl.

La sanità va rifondata dalle radici e sarà nostro compito, dopo le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, portarla a livelli degni di un Paese civile e in grado di offrire servizi adeguati ed efficienti ai cittadini.

COMUNICATO STAMPA