Daniele Maura: “Rilanciare la sanità provinciale anche con una facoltà di Medicina”

Il rilancio del sistema sanitario provinciale può passare anche attraverso l’istituzione di una facoltà di Medicina nel polo universitario di Cassino. E’ la richiesta, forte e pressante, che sto registrando negli incontri sul territorio da parte di ampi settori della popolazione (e che si accompagna a quella di un polo didattico di Veterinaria, sempre nella Città Martire, già provenuta da agricoltori, allevatori, cacciatori, amanti dell’ambiente e molti altri).

Tale istituzione porterebbe giovamenti diretti all’Ateneo cassinate in termini di peso, prestigio e maggior numero di iscrizioni. Così come li porterebbe anche all’intera Ciociaria sotto forma di lustro e spessore a livello regionale e non solo.

Inoltre, una facoltà di Medicina sul territorio potrebbe portare anche benefici al sistema ospedaliero provinciale, in quanto i giovani laureati potrebbero trovare nei quattro ospedali attivi un valido banco di prova per il loro tirocinio e, una volta conseguita la laurea, anche possibili opportunità di lavoro con benefici per loro stessi e per le strutture. Anche in un’ottica di potenziamento dei quattro nosocomi e dei servizi offerti alla popolazione, ad oggi purtroppo carenti se non del tutto assenti.

Non da ultimo, si potrebbe creare una sinergia anche con la facoltà di Scienze Infermieristiche già attiva a Frosinone (sede distaccata di Tor Vegata): in questo modo la provincia potrebbe compiere un deciso salto di qualità e acquisire maggiore spessore e prestigio nel sistema universitario regionale, con ricadute positive sul sistema sanitario locale e anche sulla sua economia.

COMUNICATO STAMPA