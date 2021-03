Daniele Maura responsabile provinciale della Ciociaria e Paolo Gabrielli responsabile della Città di Frosinone

Due le nomine varate ieri dal Comitato Esecutivo di CulturaIdentità, entrambe riguardanti la Ciociaria: Daniele Maura diviene Responsabile della Provincia di Frosinone e lascia a Paolo Gabrielli il suo precedente incarico di Responsabile della Città di Frosinone.“Quale Responsabile del Lazio – ha dichiarato Antonio Abbate – intendo operare sulla scia dell’eccellente lavoro svolto da Francesca Barbi Marinetti, con particolare gratitudine verso il Presidente Edoardo Sylos Labini per l’attenzione che il movimento sta riservando alla nostra Regione ed in particolare alla Provincia di Frosinone, che si arricchisce di due eccellenti rappresentati. Abbiamo di buon grado accettato la grande sfida lanciata da CulturaIdentità, l’associazione nata per tutelare, valorizzare e promuovere l’immenso patrimonio culturale italiano e per dare linfa al mai sopito orgoglio identirario delle nostre comunià. Grazie ai tanti Responsabili di area, delle province e città che afferiscono alla prestigiosa sede romana di Via di Ripetta, di cui recentemente l’Associazione si è dotata, e che sinergicamente operano per il miglior raggiungimento dei fini statutari, senza rassegnazione verso l’omologazione imperante, intendiamo dare contributi concreti per la ri-affermazione di quei valori eccellenti che la nostra storia, la nostra cultura e la nostra tradizione custodiscono”.“Mi onora – ha dichiarato dal canto suo Daniele Maura – il ruolo assegnatomi all’interno di questo prestigioso sodalizio culturale. Un grazie al Presidente Edoardo Sylos Labini e ad Antonio Abbate per la fiducia riservatami. Difendere l’identità significa difendere la cultura di un popolo, rigenerando in quest’ultimo ottimismo e speranza in un mondo migliore. La riscoperta dell’appartenenza e dell’orgoglio nazionale saranno i tratti distintivi del mio impegno, facendo leva sulla straordinaria messe di tradizioni che la Ciociaria può vantare”.“Lavorerò con impegno e passione – ha dichiarato Paolo Gabrielli – per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico e per la promozione della storia millenaria della Città di Frosinone, convinto che non c’è futuro se non si rispettano le proprie origini e le proprie tradizioni. Grato per il ruolo assegnatomi, costituirò a breve un direttivo cittadino coinvolgendo persone che entusiasticamente condividano questi valori”.

COMUNICATO STAMPA