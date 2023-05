Daniele Maura nominato membro del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Il Comitato svolge le funzioni previste dall’articolo 3 della l.r. 7/2016 e in particolare:

propone alle commissioni consiliari l’inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge esprime pareri non vincolanti alle commissioni consiliari in merito alla formulazione delle disposizioni finalizzate al monitoraggio dell’attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nelle proposte di legge (clausole valutative o disposizioni con finalità analoghe) verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali ed esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e da altri soggetti attuatori in adempimento alle stesse (relazioni informative o di ritorno) attiva, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su proposta delle commissioni, lo svolgimento di missioni valutative e ne esamina gli esiti.

