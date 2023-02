Daniele Maura: “Meno fisco al sistema industriale”

Maggiore sostegno al sistema imprenditoriale

Meno fisco, fondi e progetti concreti per ricostruire una strategia industriale

Il Governo sta già applicando il programma, ora tocca alla Regione

𝐕𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐢 𝐟𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐜𝐡𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨

Elaborare progetti concreti, snellire il fisco e stanziare fondi adeguati per sostenere il sistema imprenditoriale del Lazio e, quindi, della provincia di Frosinone: sono questi alcuni dei punti-cardine del nostro programma volto a restituire slancio alle imprese, non dimenticando la necessità di rimuovere i vincoli strutturali che limitano la crescita economica e imbrigliano le forze produttive.

E’ indispensabile sostenere chi fa impresa e crea ricchezza e posti di lavoro ricreando una vera strategia industriale. In che modo? Favorendo catene di approvvigionamento sicure, in particolare nei settori strategici, privilegiando filiere non troppo estese e accordi anche internazionali. Supportare la riconversione di attività in difficoltà in settori che valorizzino il “Marchio Italia”, quale punto di forza della nostra economia.

Fratelli d’Italia è inoltre impegnata, fra le altre strade da percorrere, nel favorire il credito alle imprese affinché molte di esse, come oggi accade, non si trovino costrette a chiudere o a limitare il proprio potenziale perché senza liquidità.

Questi sono solo alcuni dei pilastri del nostro programma, che il Governo sta già trasformando in realtà e che dopo il 12 e 13 febbraio applicheremo anche nella Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio