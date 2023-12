Daniele Maura: “La salvaguardia idrogeologica priorità della Regione”

Ancora una volta ringrazio a nome personale e dell’intero territorio che mi onoro di rappresentare l’assessore Giancarlo Righini, per l’importante atto deliberativo approvato a vantaggio della manutenzione dei fossi e dei canali inseriti nella DRG regionale che fa riferimento alla L.R.53 del 1998.

Così Daniele Maura, consigliere regionale del nostro territorio, che aggiunge:”La sensibilità in merito alla salvaguardia idrogeologica del nostro territorio è al primo piano della nostra attività come è giusto che sia anche per contrastare il cambiamento climatico in atto e per dare le risposte attese al sistema dei Consorzi di Bonifica che nel Lazio grazie all’attività di Anbi Lazio sta trovando.

La Regione ha ripreso finanziamenti a vantaggio dei Consorzi mediante le vecchie misure del Piano di Sviluppo Rurale, dei piano energetici e in quelli della Protezione civile evitando di far perdere ingenti risorse.

Anche per i Consorzi ciociari tali provvidenze sono importanti al fine di dare risposte a imprese, cittadini e consorziati, invertendo un trend che nel passato non ha trovato ascolto e disponibilità che ora, grazie alla Commissaria Sonia Ricci che è anche Presidente di Anbi Lazio sta trovando mediante la paziente attività del direttore di Anbi Andrea Renna .

Sono certo che dalla sinergia e la collaborazione che l’amico Giancarlo Righini ha messo al primo posto nei confronti di questi Enti, possano concretizzarsi le condizioni affinchè nel Lazio e in Ciociaria giungano sempre più numerose risposte positive in termini di approvazione di finanziamenti anche Comunitari e Nazionali.”

Daniele Maura, Vice capogruppo FdI regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA