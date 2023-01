Daniele Maura: “Grazie a Destra Sociale per l’appoggio nelle elezioni regionali”

Il movimento Destra Sociale di Frosinone ha deciso di appoggiare Daniele Maura nella corsa per il rinnovo della Regione Lazio. E lo ha fatto con un “patto”, meglio ancora una sincera “stretta di mano”, che nei giorni scorsi ha avuto come teatro il comitato elettorale del candidato di Fratelli d’Italia.

“Sono molto soddisfatto per la scelta di Destra Sociale di appoggiare la mia candidatura nelle elezioni regionali degli ormai prossimi 12 e 13 febbraio. Una decisione che si inserisce nel solco di una tradizione antica e, direi soprattutto, di un’amicizia che da anni mi lega agli amici del movimento.

Un grazie particolare, in tal senso, voglio rivolgerlo a Sergio Arduini, responsabile cittadino di Destra Sociale, che ha scelto la linea della coerenza con i propri principi ed ideali.

In questo modo si rafforza sempre di più la schiera di quanti hanno deciso di sostenermi in questa avvincente sfida elettorale che ha come scopo prioritario quello di rilanciare un territorio mortificato da dieci anni di amministrazione di centrosinistra, i cui effetti negativi sono sotto gli occhi di tutti.

COMUNICATO STAMPA