Daniele Maura (FdI): “Con la Giunta Rocca la sanità torna sui territori”

concretamente sulla realizzazione di nuovi ospedali e sul potenziamento dei servizi su Roma e nelle province. Per la prima volta dopo molti anni si inverte la rotta, e si torna a parlare di prossimità delle cure, riportando sui territori gli investimenti, le competenze e l’eccellenza delle prestazioni per troppi anni spostate tutte sulla Capitale. Ciò consentirà di migliorare l’efficienza delle prestazioni e i livelli essenziali di assistenza sia con interventi strutturali che con una maggiore valorizzazione delle risorse umane. Non posso che salutare positivamente l’incremento dei posti letto a Frosinone e provincia che passeranno da 1433 a 1479 fra acuti e post acuti, ovvero 3.07 per mille abitanti contro i 2,97 della passata programmazione. Intervento che permetterà di superare le criticità del passato e dare risposte alle esigenze delle comunità locali. Siamo soltanto all’inizio di un ambizioso progetto di rilancio delle politiche per la salute, ma con la programmazione messa in campo oggi appare sempre più evidente come la sanità sia la priorità di questa amministrazione regionale e lo sia con i fatti, le azioni concrete, gli investimenti e una seria progettazione”. Così in una nota il vice capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Maura.

COMUNICATO STAMPA