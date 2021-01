D’Amato: «Da venerdì prossimo la Regione Lazio sarà molto probabilmente in fascia arancione»

Focolai in aumento. Un cambio di fascia all’orizzonte. E nuovi parametri da rispettare. «Con molta probabilità, visto l’andamento della curva del contagio, da venerdì saremo in fascia arancione. Ed è altrettanto probabile che il Lazio ci rimarrà per qualche tempo – è questo il parere dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. I passaggi di fascia, perché l’indice Rt si stabilizzi, durano in genere alcune settimane».

Anche perché i contagi continuano a mantenersi stabili e non accennano a diminuire: ieri infatti i nuovi casi sono stati 1.543 (solo 70 in meno, su circa 12mila tamponi e con un rapporto quasi invariato al 12,9%) e i decessi 54 (ovvero nove in più). Tra le vittime anche il medico di Papa Francesco dal 2015, Fabrizio Soccorsi: 78 anni, Soccorsi era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica, ma la morte è stata causata da complicazioni dovute al Covid. Stabili anche i dati della Capitale, dove si contano 786 casi, uno in meno del giorno prima, e 32 morti; mentre nelle province i malati arrivano a 390 e i decessi a otto.

Ma a preoccupare di più in queste ore sono i cluster, che in una sola settimana sono aumentati a dismisura. «Effetto degli incontri di Natale – ne è certo D’Amato -. I nuovi focolai, in soli sette giorni, sono quasi raddoppiati, passando da 101 a 195. Mentre quelli attivi, ovvero quello già noti, sono schizzati da 587 a 744. Numeri che confermano che siamo in crescita. Ma questo è un momento particolare: dobbiamo evitare la terza ondata anche perché la seconda non è ancora finita».

Bisogna insomma scongiurare che si ripeta quello che è già accaduto a settembre quando in pochi giorni si è passati da trecento a tremila contagi giornalieri. «Queste due settimane sono importanti – insiste l’assessore -, abbiamo la possibilità di tenere sotto controllo la curva e di evitare ulteriori complicazioni, come passare in zona rossa. Anche se al momento è un’ipotesi lontana».

La fascia arancione, qualora da venerdì la Regione vi facesse ingresso, non è una nota stonata nel percorso del Lazio. «Capisco che dal punto di vista economico sia difficile, ma da un punto di vista strettamente sanitario ed epidemiologico è una nota positiva – spiega – perché essendo sempre stati in fascia gialla, non abbiamo mai goduto dei “benefici” insiti in altre aree, come accaduto durante il lockdown, quando i contagi diminuirono in modo sensibile».

Ma forse a questo potrebbero pensare le misure allo studio da parte dell’Istituto superiore di sanità. «Misure più restrittive che si basano sulla valutazione di altri indicatori di rischio, al di là dell’indice Rt, che è un parametro tecnico-scientifico molto valido, ma che va considerato come una sorta di specchietto retrovisore che guarda ai 14 giorni precedenti». E invece questo nuovo paramento? «Fotografa la situazione attuale e si basa sull’incidenza in soggetti di età uguale o maggiore di 50 anni – spiega ancora D’Amato -. Appena si supera la soglia dei 250 casi ogni centomila abitanti, scattano misure più restrittive».

Se venisse applicata alla situazione attuale, con cinque regioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto) che da oggi entrano in fascia arancione, mentre tutte le altre sono in area gialla, come sarebbe colorata l’Italia? «Considerando che la media nazionale è 296, tutto il Paese sarebbe tinto di arancione – conclude l’assessore – ma poi vanno fatte le dovute distinzioni a seconda dei dati regionali. Il Lazio ad esempio, è a 211, quindi sarebbe ancora in zona gialla, ma vicino all’arancione. Altre regioni sarebbero invece arancioni o addirittura vicine al rosso. Solo per fare degli esempi: il Veneto è a 436, la Lombardia a 451, mentre il Friuli Venezia Giulia a 398». fonte corriere.it – foto generica web