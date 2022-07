“Dall’Architettura al Paesaggio”, sabato a Cisterna la presentazione del nuovo volume di Rino Mazzanti

Il 9 luglio ricade il centenario del primo convegno sul Paesaggio. L’evento si svolse a Capri nel 1922 a seguito dell’adozione della prima legge per la difesa del paesaggio, e per tempestività e modernità di concezione, come lo realizzò Edwin Cerio, (sindaco di Capri dal 1920) rappresentò l’affermazione della bellezza dell’isola e dell’Italia ma anche il contributo che Capri ha portato alla consacrazione del paesaggio italiano.

L’evento verrà ricordato dall’architetto Rino Mazzanti, in occasione della presentazione del suo ultimo libro dal titolo; “Dall’Architettura al Paesaggio, la Percezione come strumento progettuale” edito da Edizioni Efesto di Roma.

La presentazione si terrà presso il centro “La Grangia” di Cisterna di Latina, sabato 9 luglio dalle ore 18:00, moderato dal giornalista Mauro Nasi, nell’ambito della rassegna letteraria “Caratteri Latini” dell’associazione Sintagma e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina.

L’autore, nel suo saggio, ha voluto sottolineare il faticoso percorso sulla normativa della tutela arrivata nel febbraio del 2022 alle modifiche costituzionali degli artt. 9 e 41, nonché il concetto di percezione, ridimensionato nella sua accezione più organica. Inoltre. Il fil rouge è “il metodo”: il volume si apre proprio con la testimonianza dell’importanza del percorso accademico delle competenze, dello studio, della perseveranza, dell’impegno, della curiosità e della passione.

Un messaggio ribadito per le nuove generazioni di metterci sempre alla prova, affrontare le sfide, perseguire il meglio.

«Non ho fatto altro – dice l’autore – che riportare un percorso, un lavoro pratico, analitico e percettivo, sullo studio del paesaggio e del paesaggio urbano, partendo dall’architettura, dall’arte e dall’archeologia per comporre quelle progettazioni sul territorio dove, l’intervento antropico, razionale e organico, le trasforma in Paesaggio».

