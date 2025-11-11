Dall’Acropoli di Alatri parte la sfida culturale delle città erniche

Hernica Saxa – Dove la storia lega, la cultura unisce – Città erniche candidate a Capitale Italiana della Cultura. La cordata è guidata da Anagni!

C’è Alatri con l’Acropoli che affascina il Mondo!

Sandro Titoni – Consigliere delegato alla Cultura dell’Amministrazione Comunale di Alatri: “Non si tratta soltanto di una sfida culturale, ma di un progetto di identità condivisa”.

Hernica Saxa – Dove la storia lega la cultura unisce – valorizza insieme il patrimonio culturale e il tessuto sociale delle aree interne dell’Italia!

Per premiare il patrimonio sociale e culturale dietro casa.

“La candidatura congiunta delle città erniche — Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli — a Capitale Italiana della Cultura 2028 rappresenta un momento di straordinaria importanza per il nostro territorio. Non si tratta soltanto di una sfida culturale, ma di un progetto di identità condivisa.

Il patrimonio storico, artistico e umano che unisce queste quattro città è immenso: un territorio ricco di memoria, di arte, di tradizioni e di saperi che meritano di essere valorizzati in modo unitario. Questa candidatura, al di là dell’esito finale, costituisce già di per sé una vittoria, perché segna l’inizio di una collaborazione concreta tra i Comuni della Ciociaria, un primo passo verso una progettualità culturale comune e duratura.

È un segnale di fiducia, di apertura e di crescita. Un invito a guardare insieme al futuro, forti delle nostre radici erniche e della consapevolezza che la cultura può e deve essere motore di sviluppo per l’intero territorio”. Lo ha dichiarato Sandro Titoni, Consigliere delegato alla Cultura dell’Amministrazione Comunale di Alatri.

Anagni, Veroli, Ferentino, Alatri, compatte con Hernica Saxa – La storia lega – la Cultura unisce, progetto di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, sostenuto dai sindaci, Daniele Natalia, Germano Caperna, Piergianni Fiorletta, Maurizio Cianfrocca e dagli assessori alla Cultura Carlo Marino e Francesca Cerquozzi e dai consiglieri comunali delegati alla Cultura Luca Zaccari e Sandro Titoni, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni comunali e diretto dallo storico locale Antonio Ribezzo, direttore della Rivista Agorà e Presidente Archeoclub d’Italia sede di Ferentino.

