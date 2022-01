Dall’Abruzzo a Londra. L’antologia The Alchemy of poetry

Parte dall’Abruzzo uno straordinario progetto di valorizzazione della scrittura con l’antologia Alchemy of poetry- scrittori a Londra, curata dai critici letterari Massimo Pasqualone ed Eugenia Tabellione, con la postfazione e la copertina di Grazia Depedri e la supervisione delle traduzioni di Stefania Barile.

Il volume, edito da Teaternum di Sambuceto per l’associazione culturale Irdidestinazionearte di Francavilla al Mare verrà presentato a Londra nel mese di febbraio da Grazia Depedri e poi a Roma, Firenze, Pescara e Manfredonia.

“Siamo davvero felici – scrivono i curatori- di aver curato questa antologia che, dopo i successi straordinari delle precedenti e del Canto di Flora e di Zefiro, approda ora a Londra, con la preziosa collaborazione di

Grazia Depedri, che ne curerà la presentazione in un luogo culto dell’arte e della letteratura quale il Vagabond Fulham.”

L’associazione Irdidestinazionearte, infatti, ha come principale obiettivo la creazione di una rete nazionale ed internazionale di artisti e di scrittori, che contribuiscono con le loro opere a diffondere il vero significato dell’arte e della letteratura attraverso mostre in varie parti del mondo, premi letterari e presentazioni di libri. The Alchemy of Poetry – Scrittori italiani a Londra prosegue la nostra mission, in un tempo difficile anche per la letteratura e la creatività, ma nella consapevolezza che le sinergie e le collaborazioni portano sempre e comunque a ponti di pace e di relazione.

Questi gli scrittori presenti nel volume e provenienti da tutta Italia: Alberto Arecchi, Valeria Assenza, Massimo Vito Avantaggiato, Patrizia Baglione, Stefania Barile, Stefano Boldorini, Lilliana Capone, Rosella Carloni, Ginetta Carrubba, Elba Casasanta, Fabio Castrignano, Carla Cerbaso, Gabriella Ciaffarini, Isabella Cipriani, Giuliano F. Commito, Manuela D’Arcangelo, Sandra De Felice, Concezio Del Principio, Grazia Depedri, Annamaria Dezio, Silvio Gabriele Di Cecco, Mariella Di Cioccio, Annamaria Di Lorenzo, Annarita Di Paolo, Mario Di Paolo, Massimo Di Prospero, Maria Teresa Di Scipio, Simona Elia, Monica Ferri, Sabina Ferri, Morena Festi, Maddalena Frangioni, Elisabetta Grilli, Danuta Anna Kida, Roberto Lasco, Flora Alberta Lembo, Giulia Madonna, Pietro Edoardo Mallegni, Mario Monachesi, Carmine Paradiso, Giovan Pietro Passoni, Annita Pierfelice, Anna Polidori, Maria Tommasa Primavera, Maria Pia Putignano, Valentina Quarona, Daniela Quieti, Irma Radica, Giuseppe Raineri, Paola Ranalli, Bruno Ricci, Manuela Roberti, Gianni Romaniello, Bianca Maria Romano, Angela Rossi, Roberta Alejandra Russo, Bruno Sambenedetto, Diana Scutti, Alberico Solimes, Giulietta Straccia, Eugenia Tabellione, Donato Tambone, Flavio Tursini, Giusy Valori, Sandra Vannicola, Tiziano Viani, Luciana Vicaretti, Antonella Colonna Vilasi.

