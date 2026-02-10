DALLA REGIONE LAZIO VIA LIBERA CON ALCUNE PRESCRIZIONI AL RITO DEL CARNEVALE STORICO DI FROSINONE

Assessore Ghera: «individuata una soluzione per garantire la sostenibile di un evento molto sentito dalla cittadinanza».

Via libera da parte della Regione Lazio al rito conclusivo del Carnevale storico di Frosinone, rappresentato dal tradizionale bruciamento simbolico del fantoccio del Generale Championnet. L’amministrazione comunale aveva scritto all’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera, e alla Direzione regionale competente, confermando la piena disponibilità ad adottare tutte le misure tecniche, organizzative ed ambientali al fine di contenere l’impatto che tale rogo ha sulla qualità dell’aria.

La Regione Lazio, a seguito di un confronto con Arpa Lazio, stimando il modesto impatto che tale evento può avere sulla qualità dell’aria, ha dato il via libera indicando al Comune di Frosinone alcune misure mitigative, fra cui quella che il materiale bruciato sia costituito da biomassa stagionata, asciutta e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, imballaggi o plastica. Inoltre, il giorno dell’evento dovrà essere limitato l’accesso ai mezzi ad uso privato in prossimità della manifestazione e organizzate navette che portino i partecipanti da parcheggi localizzati in diverse zone della periferia fino al luogo dell’evento.

«Abbiamo individuato le soluzioni idonee per poter garantire lo svolgimento di un rito storico del Carnevale di Frosinone che potrà quindi svolgersi regolarmente e insieme contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto dell’ambiente», dichiara l’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera.