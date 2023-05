Dalla Regione Lazio 82 mln per la banda ultra-larga

La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca, di concerto con gli assessori al Bilancio Giancarlo Righini e allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, ha approvato l’accordo di programma per lo sviluppo della Banda ultra-larga sul territorio, attraverso un finanziamento complessivo di oltre 82 milioni di euro tra fondi europei, nazionali e regionali.

Si tratta di una programmazione diffusa nelle province del Lazio, dal litorale all’entroterra, colmando le carenze strutturali di gran parte delle comunità regionali. Una risposta non soltanto per i cittadini, ma anche per le micro e le piccole e medie imprese con l’obiettivo di portare connettività ultraveloce nei Comuni del Lazio. È un piano infrastrutturale di grande portata strategica e digitale. Finalmente si sbloccano i fondi della programmazione europea 2014-2020 per circa 52 milioni di euro e 2014-2022 di oltre 26 milioni di euro, assieme alle risorse regionali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

COMUNICATO STAMPA