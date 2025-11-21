DALLA REGIONE LAZIO 6,5 MLN DI EURO PER IL NUOVO PIANO DELLE RETI FOGNARIE, DI DEPURAZIONE E RISPARMIO IDRICO

Rinaldi: «Mettiamo in sicurezza il territorio e tuteliamo una risorsa preziosa come l’acqua».
La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha approvato il nuovo Piano regionale per lo sviluppo e l’adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue.
Il documento prevede una serie di interventi per il controllo e la riduzione delle perdite idriche, il potenziamento della resilienza e il miglioramento del risparmio e della valorizzazione della risorsa idropotabile per il biennio 2025-2026.
La Regione Lazio, per l’attuazione del Piano, ha stanziato 6,5 milioni di euro, suddivisi tra le province nel seguente modo:
- 700mila euro per Provincia di Viterbo (EGATO1);
- 1,5 milioni di euro per la Città Metropolitana di Roma (EGATO2);
- 1,4 milioni di euro per la Provincia di Rieti (EGATO3);
- 1,1 milioni di euro per la Provincia di Latina (EGATO4);
- 1,8 milioni di euro per la Provincia di Frosinone (EGATO5).
«Il Piano ci permette di mettere a disposizione strumenti per adeguare le reti fognarie, migliorare la depurazione delle acque e rafforzare le infrastrutture idriche. Grazie al lavoro della Giunta e dei tecnici, la Regione Lazio, con un investimento strategico, mette in sicurezza il territorio e tutela una risorsa preziosa come l’acqua, con interventi mirati e programmati», ha dichiarato l’assessore Manuela Rinaldi.
GLI INTERVENTI NELLO SPECIFICO
VITERBO
- Rifunzionalizzazione dei potabilizzatori di Grotte di Castro e Monte Romano e ripristino del sistema di pompaggio dalla Sorgente Orto Biondo.
- Implementazione dell’impianto di depurazione ex COBALB nel comune di Marta con svuotamento dei fanghi nella seconda vasca di stabilizzazione aerobica per l’installazione del nuovo impianto.
- Lavori propedeutici all’impianto di depurazione di Orte.
- Interventi per controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della idropotabile.
ROMA
- Emergenza idrica Laghi Albano e Nemi – Opere per incremento della digitalizzazione, distrettualizzazione, gestione ottimale delle pressioni, contenimento delle perdite e rinnovo/interconnessione delle reti – Lotto II
- Emergenza idrica Laghi Albano e Nemi – Opere per incremento della digitalizzazione, distrettualizzazione, gestione ottimale delle pressioni, contenimento delle perdite e rinnovo/interconnessione delle reti – Lotto IV (Comune di Gavignano)
- Emergenza idrica Laghi Albano e Nemi – Opere per incremento della digitalizzazione, distrettualizzazione, gestione ottimale delle pressioni, contenimento delle perdite e rinnovo/interconnessione delle reti – Lotto IV (Comune di Gorga)
- Interventi per controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della risorsa idropotabile
RIETI
- Revamping impianto di depurazione Capradosso
- Revamping impianto di depurazione Casa Reale – Casali, località Fontanelle
- Interventi per il controllo, l’aumento della resilienza, il risparmio e la valorizzazione della risorsa idropotabile
LATINA
- Completamento della rete fognaria in località Pantano Arenile (circa 1,5 km)
- Interventi di controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della risorsa idropotabile
FROSINONE
- Adeguamento dell’impianto di depurazione di Anagni–Ponte Piano per superamento infrazione comunitaria
- Interventi di controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della risorsa idropotabile