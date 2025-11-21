DALLA REGIONE LAZIO 6,5 MLN DI EURO PER IL NUOVO PIANO DELLE RETI FOGNARIE, DI DEPURAZIONE E RISPARMIO IDRICO

Rinaldi: «Mettiamo in sicurezza il territorio e tuteliamo una risorsa preziosa come l’acqua».

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha approvato il nuovo Piano regionale per lo sviluppo e l’adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue.

Il documento prevede una serie di interventi per il controllo e la riduzione delle perdite idriche, il potenziamento della resilienza e il miglioramento del risparmio e della valorizzazione della risorsa idropotabile per il biennio 2025-2026.

La Regione Lazio, per l’attuazione del Piano, ha stanziato 6,5 milioni di euro, suddivisi tra le province nel seguente modo:

700mila euro per Provincia di Viterbo (EGATO1);

1,5 milioni di euro per la Città Metropolitana di Roma (EGATO2);

1,4 milioni di euro per la Provincia di Rieti (EGATO3);

1,1 milioni di euro per la Provincia di Latina (EGATO4);

1,8 milioni di euro per la Provincia di Frosinone (EGATO5).

«Il Piano ci permette di mettere a disposizione strumenti per adeguare le reti fognarie, migliorare la depurazione delle acque e rafforzare le infrastrutture idriche. Grazie al lavoro della Giunta e dei tecnici, la Regione Lazio, con un investimento strategico, mette in sicurezza il territorio e tutela una risorsa preziosa come l’acqua, con interventi mirati e programmati», ha dichiarato l’assessore Manuela Rinaldi.

GLI INTERVENTI NELLO SPECIFICO

VITERBO

Rifunzionalizzazione dei potabilizzatori di Grotte di Castro e Monte Romano e ripristino del sistema di pompaggio dalla Sorgente Orto Biondo.

Implementazione dell’impianto di depurazione ex COBALB nel comune di Marta con svuotamento dei fanghi nella seconda vasca di stabilizzazione aerobica per l’installazione del nuovo impianto.

Lavori propedeutici all’impianto di depurazione di Orte.

Interventi per controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della idropotabile.

ROMA

Emergenza idrica Laghi Albano e Nemi – Opere per incremento della digitalizzazione, distrettualizzazione, gestione ottimale delle pressioni, contenimento delle perdite e rinnovo/interconnessione delle reti – Lotto II

Emergenza idrica Laghi Albano e Nemi – Opere per incremento della digitalizzazione, distrettualizzazione, gestione ottimale delle pressioni, contenimento delle perdite e rinnovo/interconnessione delle reti – Lotto IV (Comune di Gavignano)

Emergenza idrica Laghi Albano e Nemi – Opere per incremento della digitalizzazione, distrettualizzazione, gestione ottimale delle pressioni, contenimento delle perdite e rinnovo/interconnessione delle reti – Lotto IV (Comune di Gorga)

Interventi per controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della risorsa idropotabile

RIETI

Revamping impianto di depurazione Capradosso

Revamping impianto di depurazione Casa Reale – Casali, località Fontanelle

Interventi per il controllo, l’aumento della resilienza, il risparmio e la valorizzazione della risorsa idropotabile

LATINA

Completamento della rete fognaria in località Pantano Arenile (circa 1,5 km)

Interventi di controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della risorsa idropotabile

FROSINONE

Adeguamento dell’impianto di depurazione di Anagni–Ponte Piano per superamento infrazione comunitaria

Interventi di controllo, aumento della resilienza, risparmio e valorizzazione della risorsa idropotabile