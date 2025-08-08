DALLA REGIONE LAZIO 3 MLN DI EURO ALLE ATER PER L’ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI DI ENTI PREVIDENZIALI

L’assessore Ciacciarelli: «Vogliamo garantire una risposta alle esigenze abitative».

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli, ha approvato le modalità di concessione alle Ater del contributo regionale finalizzato all’acquisto di unità immobiliari di enti previdenziali. Il fine è quello di incrementare gli alloggi di ERP destinati all’assistenza abitativa, con una copertura di 3 milioni di euro nel triennio 2025-2027.

«Grazie all’approvazione delle modalità di concessione alle Ater del contributo regionale finalizzato all’acquisto di unità immobiliari di enti previdenziali, la Giunta del Lazio conferma la propria sensibilità all’assistenza abitativa. L’obiettivo è quello di garantire una risposta alle esigenze abitative regionali, andando a incrementare il patrimonio abitativo delle Aziende territoriali competenti in edilizia residenziale pubblica e assistenza abitativa», ha dichiarato l’assessore Pasquale Ciacciarelli­.

«Le Ater del Lazio, entro 120 giorni, dovranno presentare proposte di acquisizione degli alloggi di proprietà di enti previdenziali pubblici e privati. La finalità è quella di ottenere un contributo, che non può eccedere oltre il 40%, rispetto al costo di ogni singolo alloggio e sarà ripartito in proporzione al numero degli alloggi. Per questo desidero ringraziare il presidente Francesco Rocca e la Giunta regionale per aver condiviso questo provvedimento», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.