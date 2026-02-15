DALLA REGIONE LAZIO 260 MLN DI EURO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DEL 2026

Assessore Ghera: «L’importo era fermo da anni a 240mln, con la Giunta di centrodestra arriviamo a 260 milioni per il 2026».

La Giunta regionale ha stanziato per il 2026 i primi 250 milioni di euro per il trasporto pubblico di Roma Capitale. A deciderlo una delibera approvata su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera. Gli ulteriori trasferimenti di 10 milioni di euro verranno effettuati con apposito atto a valere sulla quota vincolata del risultato di amministrazione da applicare al bilancio riferita al Fondo nazionale per il trasporto.

«Grazie alla Giunta di centrodestra e al Governo nazionale il trasferimento per il trasporto pubblico della Capitale, fermo da anni a 240 milioni, è salito in due anni a 260 milioni di euro a conferma della grande attenzione verso Roma», ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ghera.