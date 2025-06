Dalla Regione fondi per il “Dopo di noi”, Savo: “Sostegno concreto alle fragilità”

“La Regione Lazio a sostegno delle persone più fragili, delle famiglie e di coloro che dedicano la loro vita al servizio di anziani e disabili. È un lavoro continuo, che non conosce battute d’arresto, quello del governo regionale guidato dal presidente Rocca, da sempre sensibile e attento prima di tutto ai bisogni e alle esigenze delle fasce più deboli. Va in questa direzione anche l’ultimo provvedimento, varato dalla Giunta su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali, Massimiliano Maselli, il cui impegno in questo senso è sempre massimo e finalizzato a ottenere risultati importanti, che stanzia 15 milioni di euro per finanziare gli interventi del ‘Dopo di noi’ e per le case-famiglia che assistono persone con disabilità gravi. Un investimento che prima di tutto è nella dignità umana, nella coesione delle nostre comunità e in un futuro più inclusivo per tutti. Le persone con disabilità gravi spesso affrontano ostacoli che vanno oltre la semplice accessibilità: isolamento sociale, difficoltà nel ricevere cure adeguate, limiti all’autonomia. Inoltre, queste risorse alleggeriscono il carico sulle famiglie e prevengono l’istituzionalizzazione: supportare realtà che si occupano di percorsi residenziali per persone non autosufficienti vuol dire riconoscere il valore intrinseco di ogni persona, far fronte alle sue necessità quotidiane ma anche, e soprattutto, preoccuparsi del futuro di chi non può progettarlo da solo”.

Così la presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo.

