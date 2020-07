Dalla musica all’arte, la Provincia torna nelle piazze Atina, Cassino e Colfelice protagonisti del weekend di ‘Provincia Creativa’

Proseguono a ritmi serratissimi le iniziative culturali dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, nell’ambito del progetto ‘Provincia Creativa’, ideato dal vicepresidente della Provincia Luigi Vacana. Eventi per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio avviati nei mesi scorsi, proprio nel chiostro di Palazzo Jacobucci, sede della Provincia.

Un tour finora virtuale, perché trasmesso in diretta streaming e tv, andato in scena dal Palazzo della Prefettura, dunque dalla Basilica di Canneto, dal suggestivo Monastero di Sant’Antonio a Ferentino e poi nella Torre Cicerone di Arpino. Registrando dei veri e propri record d’ascolto, con oltre 60.000 visualizzazioni delle dirette. Così l’Ente di Piazza Gramsci, continua nella programmazione, questa volta alla presenza di pubblico, grazie alla collaborazione dei Comuni.

Primo appuntamento di questo ricchissimo weekend sarà venerdì 31 luglio, nell’incantevole Palazzo Ducale di Atina, con il ‘Gran Galà d’estate’, organizzato in collaborazione con il Circolo della Stampa. Nel corso della serata sarà omaggiato il Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Frosinone. Concerto d’onore affidato ai talenti del Conservatorio del Capoluogo ed estemporanea di pittura curata, al solito, dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Sempre nella serata di venerdì, alle 21.00 in piazza Baden Powell a Cassino, appuntamento con la prima serata dal vivo dell’omaggio a Morricone con l’Orchestra da Camera di Frosinone.

Sabato 1 agosto di nuovo in Val di Comino, per l’inaugurazione, ad Atina, della mostra di Gianni Testa ‘La Sintesi’.

Classe 1936 Testa entra da subito a far parte del circuito d’artisti del calibro di Quaglia, Levi, Guttuso, Calabria, per arrivare poi a Pericle, Fazzini. Fu proprio Levi a scorgere nelle sue prime opere un talento inconfondibile fino a prendere parte ad una esposizione collettiva insieme a Quaglia, Guttuso, Mazzacurati e Purificato. Da quella data ha collezionato riconoscimenti in ogni angolo d’Italia, esponendo in tutta Europa. Ma anche negli Stati Uniti, in città come New York e Philadelphia. Tra le ultime ‘fatiche’, la mostra antologica presso il Complesso del Vittoriano.

Domenica 2 agosto, invece, il tour farà tappa a Colfelice, con la seconda data dal vivo dell’Omaggio a Ennio Morricone. Presentazione delle serate affidata a Tonino Bernardelli.

“Grazie alla collaborazione con le Amministrazioni Comunali – dichiarano in una nota il presidente della Provincia Antonio Pompeo e il vicepresidente Delegato alla Cultura Luigi Vacana – siamo riusciti a programmare iniziative con la presenza del pubblico. ‘Provincia Creativa’ che sta segnando dei veri e propri record d’ascolto, finalmente potrà essere vissuta dal vivo. Le bellezze di questo territorio, insieme alle sue eccellenze, sono un’insostituibile occasione di crescita da valorizzare. Proprio come sta facendo la Provincia, esaltando location straordinarie attraverso l’arte, la musica, la cultura”.

Finalmente si torna nelle piazze reali, non più solo quelle virtuali: visto il successo sul web e in tv, c’è davvero da immaginare il tutto esaurito.

